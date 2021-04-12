Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето

Сегодня украинцы чествуют преподобного Ипатия Чудотворца. Фото: ua-reporter.com

13 апреля по народному календарю судили о погоде. В православии в этот день чествуют преподобного Ипатия Чудотворца. Святой славился исцеление молитвами лечили слепых и людей которые страдают водянкой. Благодаря молитвам Ипатия Чудотворца много бесплодных женщин смогли забеременеть, а в кормящих грудью матерей повысилась лактация.

В этот день еще много традиций, которые издавна придерживались наши предки. Gazeta.ua собрала для читатилей главные обычаи 13 апреля.

Наши предки вырубували территории для земледелия. После этого они разводили очаг чтоб сжечь обрубленные ветви и кори, а также выжигали пни перед выкорчевыванием. Удобренная древесным пеплом земля особенно плодотворна и в течение нескольких лет приносит хорошие урожаи. Выжженные участки назывались очагами. Главу родового очага звали огнищанин. Потом огнищане становились пахарь и сиячка. Именно в честь этого способа ведения сельского хозяйства в селах 13 апреля отмечался праздник, что получило название Очаг.

В этот день наши предки почитали очаг, с благодарностью и любовью вспоминая своих прародителей, которые сумели найти и обжитых это место. На грядки или хлебную ниву с печи крестьяне выносили уголля и горящие головни, чтоб земля была плодородной и ничто не вредило будущему урожаю.

В этот день наши предки почитали очаг, с благодарностью и любовью вспоминая своих прародителей, которые сумели найти и обжить это место. На грядки или хлебную ниву с печи крестьяне выносили угля и горящие головешки, чтобы земля была плодородной и ничто не мешало будущему урожаю.

Также в этот день белили деревья и приводили в порядок сад, сжигали мусор и прошлогоднюю листву, убирали в доме. Все, что подлежит ремонту, желательно исправить сегодня. Чтобы дом от пожара обезопасить, 13 апреля надо сжечь ненужную вещь.

Приметы и поверья 13 апреля на погоду

Облака против ветра плывут - к дождю

Облака низко плывут - к похолоданию

Ясный и солнечный день - к теплому лету

Перелетные птицы стаями слетаются - к хорошей погоде весной

В клена и березы сок выделяется - к потеплению.

13 апреля в православном церковном календаре это день памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрский. Другие названия праздника: "Ипатий", "Накануне Пролеття", "Костер", "Беды с домовым". В Ипатия просили об изгнании бесов и защиты от домовых, которые в этот день бесчинствуют.