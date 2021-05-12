Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха

Сегодня надо молиться мученикам. Фото: pixabay.com

12 мая верующие чтят память Девять мучеников. В этот день следили за животными и погодой.

По верованиям, они служили и проповедовали христианство в городе Кизик. Язычники казнили их после долгих пыток в III веке.

В народе этот праздник называют Девять целителей. Сегодня надо молиться мученикам и просить исцеления больных от эпидемий.

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Люди верят, что если человек рождается 12 мая, то ему придется пройти девять испытаний в жизни.

Народные приметы:

- Если рассвет ясный - то лето будет солнечным.

- В ночь на 12 мая звездное небо - в этом году будет богатый урожай.

- Много майских жуков - летом будет засуха.

- Пчела 12 мая жалит - от девяти недугов спасает, оса - девять недугов несет.

- Муравьи переселяются в сухое место - скоро пойдет дождь.

Наиболее популярными в Украине являются религиозные праздники. Любят Пасху и Рождество 66% и 65% соответственно. Также украинцам нравится праздновать Новый год.