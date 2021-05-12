Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха

 
Ексклюзивы
1/5
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 405
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 387
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 423
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1701
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3960
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 459
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 585
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1882
Фото
Все фото
5
22
16
5
9
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице &quot;Від пацанки до панянки 5&quot;
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице "Від пацанки до панянки 5"
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Мавка и Лукаш: станцию киевского метро превратили в уникальную галерею
Мавка и Лукаш: станцию киевского метро превратили в уникальную галерею
С высоты сняли украинское село, которое 200 лет назад основали духоборы
С высоты сняли украинское село, которое 200 лет назад основали духоборы
Видео
Все видео
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Американский фрегат приплыл в Одессу
Американский фрегат приплыл в Одессу
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1188
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 747
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1008
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 06:31

Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха

  Комментировать
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Сегодня надо молиться мученикам. Фото: pixabay.com

12 мая верующие чтят память Девять мучеников. В этот день следили за животными и погодой.

По верованиям, они служили и проповедовали христианство в городе Кизик. Язычники казнили их после долгих пыток в III веке.

В народе этот праздник называют Девять целителей. Сегодня надо молиться мученикам и просить исцеления больных от эпидемий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Ангела 12 мая - кого сегодня поздравить

Люди верят, что если человек рождается 12 мая, то ему придется пройти девять испытаний в жизни.

Народные приметы:

- Если рассвет ясный - то лето будет солнечным.

- В ночь на 12 мая звездное небо - в этом году будет богатый урожай.

- Много майских жуков - летом будет засуха.

- Пчела 12 мая жалит - от девяти недугов спасает, оса - девять недугов несет.

- Муравьи переселяются в сухое место - скоро пойдет дождь.

Наиболее популярными в Украине являются религиозные праздники. Любят Пасху и Рождество 66% и 65% соответственно. Также украинцам нравится праздновать Новый год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Родилась основоположница сестринского дела

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 19593
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 8703
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7047
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 4113
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
 Просмотров: 3321
Общество
Гороскоп на 12 мая: что в этот день будет прибегать лучше всего
Гороскоп на 12 мая: что в этот день будет прибегать лучше всего
 Просмотров: 99
Девять мучеников. Что сегодня делать, чтобы ушли эпидемии
Девять мучеников. Что сегодня делать, чтобы ушли эпидемии Просмотров: 162
Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к своему "бойфренду"
Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к своему "бойфренду" Просмотров: 378
День Ангела 12 мая - кого сегодня поздравить
День Ангела 12 мая - кого сегодня поздравить Просмотров: 225
Сообщили, сколько пенсионеров вакцинировались от Covid-19
Сообщили, сколько пенсионеров вакцинировались от Covid-19 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
4
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
2
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 56198
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть