Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха

12 мая верующие чтят память Девять мучеников. В этот день следили за животными и погодой.
По верованиям, они служили и проповедовали христианство в городе Кизик. Язычники казнили их после долгих пыток в III веке.
В народе этот праздник называют Девять целителей. Сегодня надо молиться мученикам и просить исцеления больных от эпидемий.
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Люди верят, что если человек рождается 12 мая, то ему придется пройти девять испытаний в жизни.
Народные приметы:
- Если рассвет ясный - то лето будет солнечным.
- В ночь на 12 мая звездное небо - в этом году будет богатый урожай.
- Много майских жуков - летом будет засуха.
- Пчела 12 мая жалит - от девяти недугов спасает, оса - девять недугов несет.
- Муравьи переселяются в сухое место - скоро пойдет дождь.
Наиболее популярными в Украине являются религиозные праздники. Любят Пасху и Рождество 66% и 65% соответственно. Также украинцам нравится праздновать Новый год.
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