Народные приметы 12 августа. Сегодня нельзя делать маникюр

12 августа православная церковь чтит память святых апостолов Силы и Силуана. Также сегодня вспоминают Иоанна Воина.
В народе этот праздник называли также Силин день. Считали, что даже слабый человек сегодня становится сильным и могущественным. Для этого весь день стоит много работать, чтобы в остальные дни быть здоровым и активным.
12 августа предки уделяли особое внимание ржи. Также верили, что сегодня у животных и растений появляется больше сил и энергии. Именно поэтому ведьмы, которые напиваются молока коров, умирают.
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В этот день нельзя говорить плохие сны до захода солнца, отказывать бездомным и беспомощным. Не рекомендуют делать маникюр и педикюр.
Народные приметы:
- Мрачная и прохладная погода - в ближайшее время осадков не будет.
- Звезды мерцают на рассвете - к дождю.
- Ветер 12 августа - к затяжной непогоде.
- Идет мелкий дождь - осадки будут еще несколько дней.
Апостолы Сила и Силуан были учениками святого Павла. Они помогали ему во всех делах. По праведный образ жизни и благочестие их назначили епископами. Однако ученые также склоняются к тому, что Сила и Силуан - это один человек, о чем и говорит сходство имен.
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