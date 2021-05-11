Народные приметы 11 мая. Узнаем, какая погода будет летом

Больных в этот день купали в дождевой воде. Фото: pixabay.com

11 мая верующие вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана. В народе этот праздник называют Максимов день, Максим-березосок.

Когда-то в этот день начинали собирать березовый сок. Веровали, что сегодня он обладает целебными свойствами и может помочь в лечении болезней. Например, отеков, артрита, цинги, анемии, подагры, фурункулеза. Чтобы получить больший эффект, сок брали с верхних веток березы.

11 мая готовят зелье из листьев подорожника, мать-и-мачехи и крапивы, а теплый ветер собирают в ладанки и носят их на шее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тепло, дожди и заморозки: какой будет погода в следующие несколько дней

В ясную и солнечную погоду больных советуют купать в дождевой воде. Этот обряд помогает в лечении.

Народные приметы:

- На рассвете небо чистое - лето будет солнечным.

- В ночь на 11 мая теплая и звездная ночь - в этом году будет богатый урожай.

- Поют жаворонки - пора пахать землю.

- Береза ​​распустилась - надо сеять овес.

День Ангела сегодня отмечают Виталий, Максим и Кирилл. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.