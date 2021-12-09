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пятница, 10 декабря 2021 06:31

Народные приметы 10 декабря: на улице потеплеет, если воробьи громко чирикают

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По народному календарю сегодня отмечают Романов день и зимнее знамение.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с традициями и приметами этого дня.Gazeta.ua

10 декабря рыбалки не было. По приметам, рыбаки верили, что до знамения все рыбы прячутся в омутах, поэтому рыбалка будет бесперспективной. В лесах в это время лоси сбрасывали старые рога.

Если 10 декабря была оттепель, то крестьяне старались не работать. Нельзя было вязать, шить или что-то чинить, поскольку можно ненароком зашить тепло, а это приведет к гибели озимых.

Автор: pixabay.com
  10 декабря отмечают Романов день и зимнее знамение
10 декабря отмечают Романов день и зимнее знамение

Народные приметы

Если на рассвете встать лицом к северному ветру, то все беды и печали пойдут с ним.

Дым из трубы идет столбом – будет морозная погода. Если стелется вниз – ожидайте оттепели.

Если увидите красную звезду 10 декабря – будет ветреная погода.

Коровы сопят и фыркают до холода.

Лес шумит – будет оттепель.

Воробьи громко чирикают - потеплеет.

Что нельзя делать

10 декабря пытаются не впускать в дом бедных, немощных и несчастных людей, потому что потом у вас начнутся нищета и болезни.

Не шейте и не вяжите.

10 декабря православная церковь отмечает праздник иконы Божией Матери, которая называется "Знамение". Она изображает Пресвятую Богородицу с молитвенно поднятыми руками и Божественным Младенцем Спасом-Эммануилом на груди.

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