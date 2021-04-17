Народні прикмети 19 квітня: сегодня снятся вещие сны

По приметам, если 19 апреля у березы много сока - лето будет дождливым. Фото: unsplash.com

В народном календаре 19 апреля вспоминают Евтихия Тихого и Ерему Пролетного.

В имени святого Евтихия крестьянам слышалось "тихий", а в имени Еремей (Ярема) - "ярый", "яриться". Неудивительно, что эти представления и реализовались в приметах дня: "На Евстихия день тихий - к урожаю яровых".

Если же день был ветреным, то раннего посева яровых опасались: "Ерема пролетный ярится, ветром грозится: не сей рано ярового, семена не соберешь"

На Евтихия загадывали на урожай гороха. Если день тихий и безветренный, то урожай обещал быть богатым.

В этот день обычно появлялись серьги у березы. Из них готовили целебное зелье, которое использовали при кашле и бронхите.

Предугадывали погоду по паутине: "Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину - ночью жди заморозков", "Много паутины в воздухе летает - к жаркому лету".

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Обращали внимание на деревья: "Началось движение сока у деревьев - окончательно пришло тепло", "Много сока у берез - лето будет дождливым", и на поведение птиц: "Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодная".

Также наши предки верили, что сны, которые пришли в ночь на 19 апреля, вещие. И исполнятся в течение восьми дней. Особенно велика вероятность, что сон сбудется, для именинников дня.

А сновидения, увиденное днем ​​19 апреля, исполнится через шесть лет.

19 апреля почитают память Мефодия Моравского, а также отмечают именины Платониды, Яремы, Григория, Евтихия и Севастьяна. Накануне именинникам могут присниться вещие сны.