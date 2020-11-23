Нардепы обратились в КСУ: требуют ослабить карантин на выходных

Сейчас конституционное представление находится на рассмотрении суда. Фото: pinterest.com

48 народных депутатов направили представление в Конституционный суд Украины относительно постановления правительства о введении карантина выходного дня.

В соответствующем представлении нардепы просят обжаловать положения относительно ограничений для деятельности субъектов хозяйствования, сообщают в пресс-служба КСУ.

"В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно конституционности положений подпункта постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - пишут в сообщении.

Народные депутаты считают, что отдельные положения этого постановления не соответствуют ряду норм Основного Закона. Они также отмечают, что затронутые вопросы должны особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются жизни и здоровья граждан.

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Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря сообщила, что в представлении оспаривается и положения о запрете плановой госпитализации.

"В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан вследствие запрета работать одним гражданам, тогда как другие граждане работают. По мнению авторов представления, обжалованы в представлении запрета являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50 %) потерь дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах", - написала она на своей странице в Facebook.

Отмечается, что представление направил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

В Украине действуют ограничения карантина выходного дня. За прошедшие выходные в Киеве полицейские составили 243 административных протоколов за нарушение карантинных требований.