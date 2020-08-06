Нардеп Гетманцев оправился от коронавируса

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Народного депутата от "Слуги народа" и главу комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Даниила Гетманцева выписали из больницы.

Об этом сам нардеп написал в Facebook.

"Выписали. Состоялся сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, повторяет врач, рассматривая твой рентген", - отметил он.

Гетманцев сообщил, что мало помнит, что происходило в течение последних двух "вырванных из жизни недель".

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Нардеп подчеркнул, что такого "не пожелаешь" никому.

Он также поблагодарил медиков за помощь и призвал украинцев носить маски.

Ранее сообщалось, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев рассказал, что заболел коронавирус 28 июля.