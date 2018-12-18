Нардеп Дубиль раскрыл схему "бесплатной" медицины от Минздрава

Член комитета ВР по вопросам бюджета Валерий Дубиль говорит, что новая программа Минздрава "Бесплатная диагностика" является неэффективной. Фото: Батькивщина

Несмотря на заверения чиновников Министерства здравоохранения о предоставлении гарантированного бесплатного медобслуживания на первичном уровне для всех граждан, а также доступности услуг сверх гарантированного пакета, на самом деле лечение ни одной болезни для украинцев не будет бесплатным. Об этом в своем блоге на сайте "Киеввласть" написал народный депутат, член фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам бюджета Валерий Дубиль.

"Нынешний уровень финансирования медицины – нищенский. И при существующей бюджетной модели его распределения, лечение ни одной болезни не будет бесплатным. Даже лечение простуды или ангины. Не говоря уже о тяжелых заболеваниях, которые обернутся для пациента настоящей финансовой катастрофой", - отметил депутат.

По его словам, Минздрав обещает только бесплатную консультацию врача, наблюдение за общим состоянием здоровья, профилактику. Диагностику же, которая нужна для определения болезни, анализы, консультации специалистов и стоимость лекарств пациент при этом оплатит сам. Он приводит примеры обманутых пациентов, которым "бесплатный" прием у семейного врача за счет дополнительных консультаций узкопрофильных специалистов, анализов и покупки лекарств обходится в 1000 грн.

Кроме того, по словам нардепа, недоступной широкой общественности является и программа "Доступные лекарства", которая рассчитана на лечение только трех хронических заболеваний - гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы. Ею пользуются только 1,6 млн пациентов из всего 42 млн населения страны, а ее средний чек - 50 грн, что несоизмеримо с сотнями и тысячам гривен стоимости лекарств для лечения других, распространенных болезней.

Еще одна новая программа МОЗ - "Бесплатная диагностика", в которую должны войти более 50 медицинских услуг - "анализов, инструментальных исследований (рентген, УЗИ и т.д.) и услуг узкопрофильных специалистов", тоже является неэффективной, считает депутат.

"На всех украинцев выделено 2 млрд грн, или 51,50 грн на одного гражданина. Консультация специалиста в среднем стоит 250-350 грн, УЗИ - более 200 грн, общий анализ крови - более 120 грн, мочи - более 100 грн", - рассказал Дубиль.

По его мнению, снизить нагрузку на кошельки украинцев, а также решить проблему нехватки финансирования отрасли позволит страховая медицина.

"Она поможет обеспечить необходимый уровень финансирования, увеличив его в 2,5-3 раза, а также организовать финансирование не по уровням медпомощи, а сформировав единое медицинское пространство", - уверен депутат.

"Страховая компания будет оплачивать по страховому полису и услуги семейного врача, и диагностику, и консультации врачей-специалистов. Именно страховая медицина может сделать медицинское обслуживание для наших семей на самом деле бесплатным при лечении обычных заболеваний. А еще – ликвидирует катастрофические последствия для бюджета семьи, если кто-то из ее членов серьезно и тяжело заболел", - добавил он.

Дубиль отметил – в первую очередь после изменения действующей власти необходимо принять законопроекты, которые уже зарегистрированы в ВР, "чтобы сделать медицину для украинцев доступной".