Напомнят о себе аллергия и изжога: как позаботиться о здоровье 6 апреля

Избегайте жареных блюд. Ваше самочувствие будет зависеть от того, что вы едите и как отдыхаете. Фото: pixabay.com

6 апреля сохраняйте спокойствие. Через неврозы будет надоедать головная боль. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Поддерживайте себя в форме, - говорит астролог. - Посетите тренажерный зал, принимайте контрастный душ утром, поддержите организм витаминами. Берегите колени от травм. Напомнит о себе аллергия. Имейте под рукой проверенные лекарства. Будет надоедать изжога. Отдавайте предпочтение супам. Избегайте жареных блюд. Ваше самочувствие будет зависеть от того, что вы едите и как отдыхаете".

Овен

Не ищите у себя новых диагнозов. Боритесь с проявлениями хандры. Находите поводы для хорошего настроения.

Телец

Пересмотрите график рабочего дня. Не допускайте переутомления. Во 2-й половине дня ваша работоспособность резко снижается.

Близнецы

Продолжается травматично опасный период. Будьте осторожны на дорогах. Выходите из дома вовремя. Не превышайте скорости за рулем.

Рак

Замедляется процесс усвоения пищи. Садитесь за стол, когда проголодались. Откажитесь от перекусов в течение дня.

Лев

Не допускайте обезвоживания организма. Пейте в течение дня чистую воду. Посещение сауны отложите до следующей недели.

Дева

Избегайте развития кариеса. Проведите профилактику заболевания десен. Усильте уход за полостью рта.

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Весы

Не поднимайте тяжестей. Суставы рук могут пострадать от необычной нагрузки. Особенно если когда-то они были травмированы.

Скорпион

Ногти становятся более ломкими. Посетите парикмахерскую. Сделайте вечером солевые ванночки. Начните принимать курс витаминов.

Стрелец

Глаза будут быстро уставать. Чаще отводите их от экрана монитора. Не проводите вечер перед телевизором. Лучше послушайте приятную музыку.

Козерог

Обеспечьте себе удобное положение спины во время работы. Избегайте развития сколиоза. Следите за осанкой.

Водолей

Спазмы сосудов могут вызвать приступы головной боли. Избегайте стрессовых ситуаций. Примите утром контрастный душ.

Рыбы

Откажитесь от алкогольных напитков. Вам противопоказан алкоголь в этот день. Могут появиться симптомы отравления.

6 апреля говорите больше добрых слов людям, которых любите. Звоните чаще родителям и любимым.