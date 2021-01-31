Нападавшим на украинского подростка в Париже предъявили обвинение

Большинство задержанных проживают в городе Ванв, что возле Парижа. Фото: Facebook

В Париже 9 подозреваемым в избиении украинского подростка предъявлены обвинения.

5 человек обвиняют в покушении на убийство, они арестованы. Еще 4 подростков находятся под контролем правоохранителей, информирует Franceinform.

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Всего за этим делом задержали 12 человек: одиннадцать подростков в возрасте 15-17 лет и один 18-летний юноша.

Отмечается, что 3 задержанных отпустили без предъявления обвинений.

15 января во Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинского подростка. Около десяти нападавших с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. На обнародованном видео с камеры наблюдения зафиксировано, как подростка жестоко избивает группа ребят. Нападавшие применяют холодное оружие, палки, прыгают на голову жертвы.

В результате нападения у парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.



