Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи

На Закарпатье асфальт укладывают в огромные лужи. Фото: facebook.com/dubove

В поселке Дубовое Тячевского района Закарпатской области дорожники провели ремонт дорожного покрытия на центральной улице сразу после сильного дождя.

Укладывали асфальт непосредственно в лужу, сообщает dubove.info.

Перед тем, как пошел дождь, работники очистили ямы и собирались их латать. Но, к сожалению, планам помешали ливень и гроза.

Когда дождь прошел, дорожники попытались осушить ямы, в том числе, выгребая воду лопатами. Затем ямы засыпали асфальтом.

Как видно на видео от местных жителей, с огромным лужей церемониться не стали, и высыпали асфальт прямо в воду.

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