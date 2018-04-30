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вторник, 01 мая 2018 19:16

Объявили, сколько денег потратят на ремонт киевских дорог

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Объявили, сколько денег потратят на ремонт киевских дорог
Киевсовет выделил на ремонт столичных дорог 1,2 миллиарда гривен

Киевсовет выделил на ремонт столичных дорог 1,2 миллиарда гривен.

Такое решение депутаты утвердили 26 апреля во время заседания, сообщила пресс-служба Киевсовета.

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Принятое решение вносит изменения в бюджет города на 2018 год. Сумма в 1,2 млрд грн - это дополнительные средства, которые потратят на ремонт городских дорог. Также еще 120 млн грн направили на обновление междуквартальных проездов.

"Остаток бюджетных средств на начало года становится около 3 миллиардов гривен. Еще 800 миллионов столица получит от пошлинного эксперимента. И дополнительно 620 миллионов - от перевыполнения доходной части бюджета в Первом квартале 2018 года, плюс Государственные субвенции", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Укравтодор планирует отказаться от ямочного ремонта. Там объяснили, что это лишь временные аварийные меры, которые нельзя назвать полноценным восстановлением дороги

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