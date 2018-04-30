Объявили, сколько денег потратят на ремонт киевских дорог

Киевсовет выделил на ремонт столичных дорог 1,2 миллиарда гривен.
Такое решение депутаты утвердили 26 апреля во время заседания, сообщила пресс-служба Киевсовета.
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Принятое решение вносит изменения в бюджет города на 2018 год. Сумма в 1,2 млрд грн - это дополнительные средства, которые потратят на ремонт городских дорог. Также еще 120 млн грн направили на обновление междуквартальных проездов.
"Остаток бюджетных средств на начало года становится около 3 миллиардов гривен. Еще 800 миллионов столица получит от пошлинного эксперимента. И дополнительно 620 миллионов - от перевыполнения доходной части бюджета в Первом квартале 2018 года, плюс Государственные субвенции", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.
Укравтодор планирует отказаться от ямочного ремонта. Там объяснили, что это лишь временные аварийные меры, которые нельзя назвать полноценным восстановлением дороги
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