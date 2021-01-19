Нам нужен президент, который сможет искоренить советское прошлое - историк

Сергей Громенко: нам крайне необходимо искоренить советское идеологическое наследство. Его эксплуатирует Россия для агрессии. Фото предоставлено Сергеем Громенко

Украине нужен президент, который будет понимать сложность ситуации. Сможет где-то действовать жестко, как глава Турции Ататюрк. А где-то - либерально, как чешский президент Вацлав Гавел.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"Для Турции начала ХХ века никто, кроме Ататюрка, не мог быть успешным. Как и в Чехии конца ХХ века - мог справиться только Вацлав Гавел. Оба были лидерами.

Турция была последним куском Османской империи. Страны с величественным прошлым, которая проиграла Первую мировую. Нужна была авторитарная рука, некий проевропейский диктатор. Ататюрк боролся даже с некоторыми национальными традициями. Принял латиницу, запретил носить фески (традиционный головной убор Османской империи и Турции. - Gazeta.ua). Хотел приблизиться к Западному миру. К этому стремимся и мы", - объясняет эксперт.

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Чехия в конце ХХ века, как и Украина, мирно вернула независимость после советской оккупации, напоминает он.

"Но со всех сторон была окружена такими же мирными либеральными странами. Гавелу нужно было вернуть населению достоинство и избавиться от последствий коммунистического режима.

Украине не нужно бороться с традициями, потому что они имеют европейские корни. Но нам крайне необходимо искоренить советское идеологическое наследство. Его эксплуатирует Россия для агрессии. Каждый, кто говорит про хорошее советское прошлое, превращается в сторонника Москвы", - отмечает Сергей Громенко.

Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.

Вацлав Гавел был избран первым президентом Чехии в 1993 году. Мустафа Ататюрк возглавил Турцию в 1918-м.