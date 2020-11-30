"Наличие средств в коронавирусном фонде не спасает" - эксперт об увеличении количества больных на COVID-19

В Украине увеличивается количество больных на COVID-19 Фото: verelq.am

Наличие средств в коронавирусном фонде уже не спасает. Надо люди, которые способны превратить их в результаты, считает Станислав Грещишин, бывший руководитель патронатной службы исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Если бы эти 66 млрд использовали эффективно — это существенно изменило бы ситуацию, — рассказывает Станислав Грещишин. — Но правительство действует по алгоритму "давайте направим деньги туда, где можно хоть что-то сделать быстро и интенсивно", как например, делают с ремонтом дорог. Поэтому мы не имеем ни дорог, ни полностью готовых больниц. Конечно, в столице и областных центрах есть медучреждения где улучшили инфраструктуру. Но слишком мало".

С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили в более чем 20 тыс. медиков. Это более 6% от общего количества инфицированных в стране.

Поэтому мы не имеем ни дорог, ни полностью готовых больниц

"Министерство здравоохранения лишь периодически сообщает эти показатели и до сих пор не в состоянии должным образом защитить медицинское сообщество, — говорит Станислав. — Системой тестирования мы не охватываем необходимое количество людей. Я слышал о случаях, когда врачи, вероятно, целыми отделениями болели COVID-19. Но они не хотели делать тестирования, например из-за хлопот с больничными, — говорит эксперт. — Поскольку в Украине очень много аспектов регулируются вручную, то привлекают всех, кто есть в медучреждениях на то, чтобы "тушить пожар".

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Семейные врачи — это первое звено, которое работает с коронавирусом. Цифра пациентов на одного семейного врача не менялась.

"Это около 2 тысяч человек на одного медика, — рассказывает специалист. — Но из-за быстрого распространения пандемии, нагрузка на врачей возросла. Коммуникация пациентов с врачами осложняется, тем, что она часто происходит дистанционно. Медикам стало труднее проводить диагностику состояния пациентов и контролировать их лечение".

1 апреля этого года стартовал второй этап медицинской реформы в Украине. Национальная служба здоровья Украины подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медицинской помощи. Таким образом, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по прямому договору с НСЗУ.