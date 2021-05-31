Накануне лета в Карпатах выпал снег: аномальное фото

31 мая погода в Карпатах все еще зимняя. На горе Поп Иван Черногорский падает снег, а видимость ограничена до 50 м.

Столбики термометров показывают 0°С, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. Северо-восточный ветер на вершине горы достигает 8-10 м/с.

"По состоянию на 09:30 в горах облачно и идет снег", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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31 мая погода в Украине будет прохладнее, чем на предыдущей неделе. Жителям западных и частично южных регионов следует ожидать снижения температуры и дождей. На востоке также будут облака, но они не принесут осадков. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха составит +22...24°C.