Находится под наблюдением медиков: в России рассказали о состоянии Сенцова

Российский омбудсмен рассказала о состоянии Сенцова. Фото: DW

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов чувствует себя хорошо.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен также отметила, что заключенный "выглядит вполне здоровым", сообщают российские СМИ.

"Политзаключенный регулярно принимает пищу под наблюдением медиков. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не высказал", - сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, 10 октября региональный уполномоченный по правам человека Анатолий Сак посетил в колонии Сенцова и ознакомился с заявлением о прекращении голодовки.

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"В ходе беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо", - отметила Москалькова.

Украинский политзаключенному Олегу Сенцов угрожали принудительным кормлением и физической силой. Сенцов не согласился бы прекратить голодовку, если бы не физическое воздействие.