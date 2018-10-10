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среда, 10 октября 2018 21:07

Находится под наблюдением медиков: в России рассказали о состоянии Сенцова

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Находится под наблюдением медиков: в России рассказали о состоянии Сенцова
Российский омбудсмен рассказала о состоянии Сенцова. Фото: DW

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов чувствует себя хорошо.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен также отметила, что заключенный "выглядит вполне здоровым", сообщают российские СМИ.

"Политзаключенный регулярно принимает пищу под наблюдением медиков. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не высказал", - сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, 10 октября региональный уполномоченный по правам человека Анатолий Сак посетил в колонии Сенцова и ознакомился с заявлением о прекращении голодовки.

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"В ходе беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо", - отметила Москалькова.

Украинский политзаключенному Олегу Сенцов угрожали принудительным кормлением и физической силой. Сенцов не согласился бы прекратить голодовку, если бы не физическое воздействие.

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