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пятница, 14 июня 2019 12:24

"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом

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&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
Надежду Савченко сравнили с героиней фильма "Леон" Матильдой Ландо. Фото: news-front.info

Народный депутат Украины Надежда Савченко ошеломила украинцев своим образом.

"Надя Савченко сегодня на эфире 112-го. Новый стиль - предвыборный, так сказать: Надюха-киллер!" - написал в Facebook политтехнолог Алексей Голобуцкий.

На коллаже изображена Савченко, которая сидит в студии, и героиня фильма "Леон" Матильда Ландо.

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Трудно не заметить, что у девочки-подростка и депутата очень похожи образы.

Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко не против возглавить Министерство иностранных дел или Министерство обороны при президенте Владимире Зеленском.

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Комментарии

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Дата
14
июня

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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