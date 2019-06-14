"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом

Народный депутат Украины Надежда Савченко ошеломила украинцев своим образом.
"Надя Савченко сегодня на эфире 112-го. Новый стиль - предвыборный, так сказать: Надюха-киллер!" - написал в Facebook политтехнолог Алексей Голобуцкий.
На коллаже изображена Савченко, которая сидит в студии, и героиня фильма "Леон" Матильда Ландо.
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Трудно не заметить, что у девочки-подростка и депутата очень похожи образы.
Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко не против возглавить Министерство иностранных дел или Министерство обороны при президенте Владимире Зеленском.
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