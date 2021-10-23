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суббота, 23 октября 2021 17:05

Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С

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Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
В Карпатах и восточных областях похолодает до -6...9°С. Фото: pixabay.com

В ближайшие три дня в Украине ожидается значительное похолодание.

Местами температура снизится до -9°С , сообщает Укргидрометцентр. Прогнозируют небольшую облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

24-26 октября будет преобладать сухая погода. Осадки возможны лишь в воскресенье на Приазовье.

Существенное снижение температуры воздуха произойдет ночью. В воскресенье, 24 октября, ночью похолодает до 0...+5°С. Днем столбики термометров покажут +6...11°С, в южной части ночью будет +3...8°С, а днем в пределах +10...15°С.

В начале следующей недели, 25-26 октября, ночью прогнозируют -1...5°С. В Карпатах и восточных областях похолодает до -6...9°С. Днем ожидается +3...8°С, а на Закарпатье +9...14°С.

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23 октября в Киеве и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается шквальный ветер до 20 м/с. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила первый уровень опасности, желтый. Температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Сегодня ожидают до + 12°С, а в воскресенье до +6...8°С.

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Дата
23
октября

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