"Надо выходить на международный рынок" - рассказали, какие возможности кризис открывает Украине

Владимир Дубровский: Должны концентрироваться на реализации нашего интеллектуального и человеческого потенциала. Он - двигатель развития Украины. Фото: Тарас Подолян

В условиях кризиса первое, что нужно делать, это - не паниковать.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

Если сценарий с печатанием денег не победит, безумной девальвации не будет. Во время кризиса все приходится примитизировать. Надо стараться обеспечить себе автономность, иметь разные источники дохода. Следить за перспективами. Кризис это - не только разрушения, но и новые шансы", - объясняет эксперт.

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По его словам, новые возможности обычно можно увидеть под конец кризиса.

"Сейчас царит растерянность и разрушительные тенденции. Вряд ли сможем привлечь крупные инвестиции. Разве развалится Россия и мы переживем это. До тех пор для кредиторов рискованно вкладывать деньги в страну, где идет война, которая является эпизодом в многовековом цивилизационном противостоянии. Имеем недейственную судебную систему, слабое право собственности. А рабочая сила не такая дешевая, как в Бангладеш.

Где бы ни оказался мир после кризиса, он будет развиваться по постиндустриальными канонам. Нужно концентрироваться на реализации нашего интеллектуального и человеческого потенциала. Он - двигатель развития Украины. Надо его сохранить, приумножить, открыть все возможности для выхода на международный рынок, не оставляя родину. На внутреннем негде развернуться, он составляет 0,2 процента мирового ВВП. Стоит работать на остальные 99,8", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

Новый "Антикризисный бюджет" предусматривает падение экономики на 3,9% против ранее планируемого роста на 3,7%, среднегодовой курс гривны - 29,5 за доллар, а не 27.