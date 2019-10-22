"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт

Продав землю иностранцам, можно получить быстрые деньги в бюджет, но это законсервирует сырьевой статус нашей экономики. Фото: Тарас Подолян

За рубежом были шокированы, что у нас 500 000 гектаров земли может находиться в руках одного бизнесмена. Такие люди не будут качественно развивать землю. Они выигрывают за счет объемов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Большие хозяйства мораторий устраивал. Если люди не могут продать земли, они будут сдавать ее в аренду. Когда стоимость паев возрастет, создавать большие сельхозпроизводства будет невыгодно. За несколько лет крупные хозяйства будут рассыплются. Не смогут быть эффективными на огромном участке. И выкупить эту землю не смогут. Ведь даже по низкой цене в две тысячи долларов за гектар, чтобы купить 500 000, надо миллиард. Далеко не каждый фермер купит и 200 гектаров.

От моратория выигрывали и крупные "фермеры". Две тысячи гектаров - это полноценное сельскохозяйственное предприятие. Фермер - от 50 до 200 гектаров. Владельцы крупных паев действовали цинично на земле - хотели использовать ее здесь и сейчас. Нарушали севооборот, что снижало плодородие почв", - объясняет эксперт.

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По его словам, наши агрохолдинги не будут покупать землю массово.

"Такие ресурсы имеют Арабские страны, Китай, Израиль. Они будут выращивать в Украине сырье. Так можно получить быстрые деньги в бюджет, но это законсервирует сырьевой статус нашей экономики.

Планируется запретить продажу иностранцам на пять лет. Но стоит навсегда утвердить правило: купить землю могут только граждане Украины. Оно будет формировать мощный слой фермеров. Будут заниматься переработкой и создавать добавленную стоимость, оставаться в Украине. Иностранные же компании будут платить налоги, но выводить деньги за границу", - добавляет экономист.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.