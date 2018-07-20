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суббота, 21 июля 2018 20:23

"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли

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&quot;Надо подождать&quot; - автокефалию Украинской церкви перенесли
Александр Саган: обстоятельства могут отсрочить, но уничтожить перспективу Украинской поместной церкви никто не в силах. Фото: Экспресс-онлайн

Ко Дню крещения Руси 28 июля Украинской православной церкви не удастся получить томос.

Об этом в комментарии Gazeta.ua для сказал религиовед Александр Саган.

"Священный синод Константинопольского патриархата уже состоялся в этом месяце, он не рассматривал вопрос Украины. Скорее всего его перенесут на первую половину осени", - говорит он.

"Задержка связана с тем, что священный синод в Константинополе не выполнил условия, которые поставил перед ним вселенский патриарх Варфоломей. Это процедурная волокита. Церковь - достаточно бюрократическая структура. Ей надо время для принятия важных решений", - объясняет Александр Саган.

Российское влияние здесь тоже есть, считает эксперт.

"Москва угрожает расколом Вселенского православия. Поэтому Константинополь вынужден идти ей на встречу в определенных вопросах. Но это не значит, что под влиянием Русской православной церкви процесс замрет. Они просто суют палки в колеса, но остановить машину не смогут", - убеждает религиовед.

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По мнению эксперта, перенос рассмотрения украинского вопроса не означает, что Константинополь дал заднюю.

"Вселенский патриарх имеет довольно однозначную позицию по этому поводу. 1 июля он прямо сказал, что Украина не является канонической территорией Московского патриархата. Мы находимся под юрисдикцией Константинополя. И именно он будет принимать решение о статусе Украинской церкви. Это заявление - точка невозврата. Варфоломей не может отказаться. Это точно произойдет, это исторически оправданое событие. Надо подождать. Обстоятельства могут его отсрочить, но уничтожить перспективу Украинской поместной церкви никто не в силе", - добавляет Александр Саган.

В апреле синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращения о предоставлении Украинской православной церкви статуса поместной. С такой просьбой обратились президент Петр Порошенко и Верховная Рада. Глава государства выразил надежду, что это решение могут принять до 1030-летия крещения Руси - 28 июля этого года.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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21
июля

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