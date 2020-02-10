"Надо дезинфицировать памятники от идеологии СССР" - Дробович рассказал о музее большевизма

Антон Дробович: Музей должен соответствовать логике декоммунизации, а не пропагандировать Советский Союз. Фото: Тарас Подолян

В марте в Каховке должен начаться семинар по креативной декоммунизации. В этом городе на Херсонщине стоит "Легендарная тачанка" - монумент, памятник искусства.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"В Институт обратились неравнодушные граждане. Мол, памятник - символ коммунизма. Мы направили письмо в Каховскую горсовет. Мэр и общество хотят сохранить"тачанку". Дискутируем, как это сделать, не нарушая закона о декоммунизации.

Председатель Херсонской облгосадминистрации предложил создать музейное пространство, где находилась бы "тачанка" и другие памятники времен большевизма, которые имеют художественную ценность. Семинар нужен для обсуждения. Музей должен соответствовать логике декоммунизации, а не пропагандировать Советский Союз", - объясняет Антон Дробович.

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По его словам, в мире в таких случаях практикуют переозначення.

"Можем убрать коммунистическую символику, написать комментарии, разъясняющие: кому памятник, какие преступления совершил этот человек. Можно изменить скульптурный ансамбль. Это поможет переиначить восприятия. Дезинфицирует их от большевистской идеологии. Например, памятник освободителям в болгарской Софии перекрашивают в персонажей Marvel (супергерои из фильмов американской компании. - Gazeta.ua) или надевают на головы балаклавы. Это десакрализует советскую эстетику и пафос", - добавляет глава УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.