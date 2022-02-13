"Надо действовать немедленно": артисты, культурные деятели и ученые обратились к мировым лидерам

Заявление подписали уже 40 представителей культуры и науки. Фото: @mashaefrosinina/Instagram

Представители культурно-художественного и научного сообщества обратились к святым лидерам с заявлением о мире.

Обращение подписали уже 40 деятелей, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Среди подписантов Мария Ефросинина, Сергей Жадан, Олег Скрипка, Наталья Жижченко, Олег Сенцов, Ирма Витовская и другие.

"Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу", - говорится в обращении.

Они призвали мировых лидеров сделать все, чтобы "украинское государство и его народ находились в покое".

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"Россию, в свою очередь, – призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – докажите это. Демократическая Запад просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире – приоритет и для вас , и для нас", - пишут деятели.

Только когда Украина живет в мире со своими соседями, она развивается, добавляют в обращении.

Культурные деятели и ученые убеждены, что провожать под грохот орудий "не подходит такой работе".

"В ваших силах это сделать реальностью. Но действовать нужно немедленно", - подытожили свое обращение.

В России начали сбор подписей против войны с Украиной. Инициаторами стали известные музыканты, актеры, ученые. В частности, подписи поставили российский певец Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова.