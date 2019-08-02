"Надо быть ближе к народу" - главный пограничник страны обещает изменения в ГПС

На пограничников ждут перемены. Фото: dpsu.gov.ua

В Украине собираются реформировать Государственную пограничную службу.

По новым правилам, станет меньше генералов и работников, которие не охраняют границу, рассказал новый глава ГПС ​​Сергей Дейнеко в интервью ВВС News Украина.

"Планы я вам не расскажу. Поскольку многие хотят их услышать, пусть это будет сюрпризом. Людей, которые не участвуют в охране границы, станет меньше, кардинально меньше, генералов станет меньше в разы", - сказал он.

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Дейнеко уверяет, что в общем количество пограничников будет то же.

"Все должности, которые будут высвобождены, направим на подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу. Все будет сделано для того, чтобы солдат, охраняющий государственную границу, нес службу в условиях, которые позволяют ему быть уверенным, что за ним есть большая пограничная семья и есть государство Украина ", - сказал глава ГПС.

Дайнеко хочет все сделать для того, чтобы солдат "был всем обеспечен", ибо "только тогда он будет честным и неподкупным". Он также за то, чтобы отменить призов срочников в пограничной службе.

Сейчас председатель ГПС проверяет, кто из пограничников получил жилье за ​​последние 5 лет и за всю независимость Украины.

"У нас есть случаи, когда люди ждут жилья 20-30 лет, уже освобождаются и продолжают его ждать. А в это время какой-то генерал получает вторую или третью квартиру, пытается снять с нее статус служебного жилья, приватизировать", - сказал руководитель ГПС .

Если обнаружат злоупотребления, то Дейнеко обещает уголовные дела. Сейчас на жилье ждут около 9 тыс. пограничников. Ревизию также проводят в автопарке ДПС.

"Оказалось, что у меня как председателя службы 5 служебных машин. Я спрашиваю, а зачем мне 5 машин? И когда мы взяли остальные должностные лица, то увидели страшную картину - более 60 автомобилей закрепили только за администрацией. Директора, заместители директоров, начальники управлений - у каждого свое служебное авто, каждый заправляет в него служебное топливо, во многих есть водители ", - рассказал руководитель ГПС.

Дейнеко уверяет, что приехал на работу на своей машине, которую сам и заправил. Он также рекомендует всем другим руководителям ездить своими автомобилями или общественным транспортом.

"Ничего в этом плохого не вижу, надо быть ближе к народу. А машины мы отдали на границу. Поэтому у нас экономия в месяц - 3,5 тонны горючего", - подытожил Дейнеко.

Новые законы, которые смогут реформировать различные управленческие сферы страны, готовит команда Зеленского. Также изменения ожидают Службу безопасности Украины.