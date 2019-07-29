Команда Зеленского запустит СБУ по-новому

Изменения в СБУ поддерживают международные партнеры. Фото: storage1b.censor.net

Новые законы, которые смогут реформировать различные управленческие сферы страны, готовит команда Зеленского.

Также изменения ожидают Службу безопасности Украины - рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

"СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - контрразведке. Также из ведомства уберут дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией", - сказал политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили подробности военной реформы

Данилюк утверждает, что такие изменения поддерживают международные партнеры и президент Зеленский.

"Сейчас я создал группу, которая над ними (законопроектами) работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то его не приняли наши партнеры, в частности с НАТО. Ибо эти законы оставляют работу СБУ неизменной . Такие законы нам не нужны ", - сказал Данилюк.

Для того, чтобы создать такие законопроекты, должны привлечь представителей СБУ, а также украинских и западных партнеров.

Совет национальной безопасности и обороны предложит президенту Владимиру Зеленскому внести на рассмотрение нового парламента пакет законопроектов о реформах в сфере обороны и безопасности.