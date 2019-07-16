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вторник, 16 июля 2019 12:09

СБУ ждет реформа

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СБУ ждет реформа
В парламент внесут пакет законопроектов, в частности о реформе СБУ.

Совет национальной безопасности и обороны предложит президенту Владимиру Зеленскому внести на рассмотрение нового парламента пакет законопроектов о реформах в сфере обороны и безопасности.

Об этом заявил сектерат СНБО Александр Данилюк на форуме во вторник, пишет "Інтерфакс-Україна"

"СНБО будет концентрироваться на том, чтобы в день начала работы нового парламента президент внес законы, которые сдвинут с мертвой точки реформы в сфере безопасности и обороны", - сказал он.

Речь идет об изменении процедуры осуществления государственного оборонного заказа.

"Должен быть применен принцип минимально целесообразной секретности", - сказал секретарь СНБО.

Говоря о реформировании СБУ, Данилюк заявил: "Должен быть также гражданский контроль".

Также он упомянул о создании службы финансовых расследований.

"Почему это должен быть пакет (законопроектов)? Потому что здесь нельзя выбирать. Без реформы СБУ другие сферы просто не реформируются", - объяснил он.

"Я уверен, что парламент эти законы примет. Когда законы будут приняты, конечно, будет необходимо определенное время для имплементации, но ключевой рубикон мы пройдем. Это точно не очередная волна безрезультатных реформ", - подытожил секретарь СНБО.

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Александр Данилюк назначен секретарем СНБО 28 мая 2019-го. До этого работал в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана, заместителем главы Администрации пятого президента Петра Порошенко.

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Дата
16
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