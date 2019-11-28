Надежда Савченко "послала" журналиста

Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко завуалированно "послала" журналиста Сергея Иванова во время съемок программы "Антиподы". На проекте приглашенным гостям задают неудобные вопросы.

Часть диалога с Савченко Иванов опубликовал на своей странице в Facebook. Так журналист показал бэкстейдж программы, в которой он интервьюер.

В разговоре за кадром Савченко сказала Иванову: "Умеете за*бывать ... Аж нах*й послать хочется".

"Я все делаю для этого", - не растерялся в ответ журналист.

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Ексдепутат Верховной Рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканале ZIK. Это медиа связывают с депутатом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.