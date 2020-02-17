"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского

Майкл Щур жестоко "потроллил" доктора Комаровского. Фото: 24tv.ua

В новом выпуске саркастической программы #@)₴?$0 ведущий Майкл Щур (журналист Роман Винтонив) раскритиковал детского врача Евгения Комаровского.

Жесткой критике журналисты "Телевидение Торонто" подвергли высказывания "главного педиатра украинского интернета" об отношениях между Украиной и Россией в интервью, которое Комаровский дал Дмитрию Гордону.

В частности, критике подвергли заявление Комаровского "мы разберемся, на каком языке говорить, уберите нахр*н все законы, кроме Конституции".

"Надеемся, что протоколы лечения господин Комаровский знает лучше, чем украинскую Конституцию", - сказал Щур.

О причинах войны России с Украиной педиатр заявил, что "виновные с обеих сторон".

"Потому что, когда одни забирали, другие отдавали. Значит, надо прикрутить свои желания, пойти на непопулярные меры, но сохранить страну", - в частности, сказал Комаровский.

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Ведущие программы жестко "потроллили" Комаровского.

"После таких заявлений врача остается только прислушиваться к советам политика, который расскажет, как правильно лечить геморрой", - прокомментировала сюжет соведущая программы Ярослава Кравченко, намекая на давнее заявление Юлии Тимошенко, которой дали подержать булаву.

В 2017 году педиатр и телеведущий Евгений Комаровский вступился за Владимира Зеленского, который записал жесткое видеообращение к Службе безопасности Украины из-за запрета на въезд в страну звезде "Сватов" Федору Добронравову. Ведущий поддержал Владимира Зеленского и жестко раскритиковал людей, которым не понравилось обращение шоумена в СБУ, назвав их "морализаторами хреновыми".