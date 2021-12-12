Над Украиной пролетел американский самолет-разведчик

RC-135 Rivet Joint впервые использовали в Украине. Фото: Pexels

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint впервые пролетел над Украиной.

Самолет вылетел с авиабазы ​​Милденхолл в Великобритании, вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и пролетел вдоль границы с Беларусью. 4 ч разведчик курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями, сообщает "Голос Америки".

Всего самолет был над страной 6 часов. Ранее эти самолеты не замечали в украинском небе. Американцы использовали стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk.

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Самолеты RC-135 Rivet Joint ранее использовались для радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, Балтийском и Северном регионах России.

Белый дом отложил военную помощь Украине на $200 млн. Это решение связано якобы со стремлением продолжить давление на РФ дипломатическим путем.