Над столицей сбили крылатую ракету: показали последствия падения (обновлено)

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Полчаса назад над Киевом сработала ПВО украинских военных.

Им удалось сбить крылатую ракету российских фашистов, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

Ее остатки упали в дом на Подоле, на Куреневке. Соответствующие фотографии выложили в сети. На них показали последствия от падения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.

Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров.

Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

Спасатели и бригады скорой работы на месте.

Сегодня утром в столичную многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд. По предварительной информации, два человека погибли. Пожар был ликвидирован около 8:00. Спасатели эвакуировали из горящего дома 63 человека. Поисковые работы продолжаются.