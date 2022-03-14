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понедельник, 14 марта 2022 11:46

Спецтема: Война России против Украины

Над столицей сбили крылатую ракету: показали последствия падения (обновлено)
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Над Киевом удалось сбить крылатую ракету
Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko
Над Киевом удалось сбить крылатую ракету
Над Киевом удалось сбить крылатую ракету
Над Киевом удалось сбить крылатую ракету
Над Киевом удалось сбить крылатую ракету

Полчаса назад над Киевом сработала ПВО украинских военных.

Им удалось сбить крылатую ракету российских фашистов, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

Ее остатки упали в дом на Подоле, на Куреневке. Соответствующие фотографии выложили в сети. На них показали последствия от падения.

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Один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.

Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров.

Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

Спасатели и бригады скорой работы на месте.

Сегодня утром в столичную многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд.

По предварительной информации, два человека погибли.

Пожар был ликвидирован около 8:00. Спасатели эвакуировали из горящего дома 63 человека. Поисковые работы продолжаются.

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