Над столицей сбили крылатую ракету: показали последствия падения (обновлено)

Полчаса назад над Киевом сработала ПВО украинских военных.
Им удалось сбить крылатую ракету российских фашистов, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
Ее остатки упали в дом на Подоле, на Куреневке. Соответствующие фотографии выложили в сети. На них показали последствия от падения.
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Один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.
Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров.
Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.
Спасатели и бригады скорой работы на месте.
Сегодня утром в столичную многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд.
По предварительной информации, два человека погибли.
Пожар был ликвидирован около 8:00. Спасатели эвакуировали из горящего дома 63 человека. Поисковые работы продолжаются.
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