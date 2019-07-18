Нацсовет проверит телеканал "Наш" Мураева

Нацсовет проверит телеканал "Наш". Фото с открытых источников.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага"), на базе которого работает телеканал "Наш".

Во время мониторинга вещания телеканала "Наш" Нацсовет зафиксировал нарушения законов "О телевидении и радиовещании" и "О рекламе".

28-29 июня телеканал транслировал рекламу "Оппозиция. Включай телеканал "Украина". Тигран Мартиросян", которая имела непрерывную продолжительность 3 часа. 28 мин.

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В соответствии с нормами действующего законодательства, блок рекламы должен отделяться в начале и в конце, чего не сделал вещатель, передает "Укринформ".

Кроме того, доля рекламы в течение часа фактического вещания телеканала "Макси-ТВ" превысила 15%, утверждают в Нацсовете.

В частности с 22:00 до 23:00, с 23.00 до 24:00 - 28 июня. С 00:00 до 1:00 - 29 июня доля рекламы в эфире лицензиата составляла 100%. А с 1:00 до 02:00 29 июня - 43%. Это нарушение части первой ст. 13 закона "О рекламе".

Монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Борисполе, отвечая на вопрос о телеканале NewsOne, которий недавно намеревался провести телемост с российским пропагандистским каналом.