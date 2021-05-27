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четверг, 27 мая 2021 21:40

Нацсовет оштрафовал пророссийские каналы

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Нацсовет оштрафовал пророссийские каналы
Каналы оштрафовали за призывы к разжиганию войны и дискриминацию ВСУ. Фото: pexels.com

Телеканалы NewsOne, "Наш" и "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды и дискриминацию ВСУ.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложила на каждый канал штраф в более чем 100 тыс. грн. В целом каналы должны заплатить около 500 тыс. грн штрафов.

"112 Украина" обязали выплатить 114 тыс. грн за высказывания экс-нардепа Петра Симоненко в передаче "Голос народа" от 29 и 31 января 2021 года. Он назвал вооруженный конфликт на Донбассе "гражданской войной".

NewsOne должен уплатить 114 тыс. грн за ксенофобские и дискриминационные заявления гостя программы от 4 января 2021 "Эпицентр украинской политики" Вячеслава Пиховшека.

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"Наш" получил два штрафа на сумму свыше 228 тыс. грн. Первый - за передачу "Марафон" от 15 декабря 2020 года. В ней бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отрицал участие России в войне в Украине. Второй за эту же передачу от 15 января 2021 года. В ней нардепка V-VII созывов Верховной Рады Елена Бондаренко называла украинских военнослужащих "преступниками".

Кассационный суд в составе Верховного суда рассмотрел очередное дело о санкциях к телеканалам "112 Украина", ZIK и NewsOne. Исковое заявление не признали нарушающим права граждан.

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Дата
27
мая

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