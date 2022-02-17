Нацполиция готовится к возможным провокациям России: спецрежим могут продлить

По плану усиленное несение службы украинскими полицейскими продлится до 20 февраля. Но его могут продлить. Фото: Нацполиция

Ужесточенный режим работы Национальной полиции Украины могут продолжить, а правоохранители готовятся к возможным провокациям со стороны России.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич на брифинге 17 февраля, передает Gazeta.ua.

"По дальнейшей работе Нацполиции: усиленный режим пока введен до воскресенья включительно (20 февраля. - Gazeta.ua). Возможно, что усиленный режим будет продолжен", - сказал он.

По словам Фацевича, с 14 февраля 20 тыс. вооруженных полицейских патрулируют улицы городов, сел и дороги Украины. Он призвал граждан с пониманием отнестись к выборочной проверке их и транспортных средств.

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"Это все для покоя, для безопасности", – объяснил Фацевич.

Он подчеркнул, что правоохранители готовы к возможным провокациям и диверсионным атакам России. Не исключают их в дипломатических учреждениях страны-агрессора в день памяти героев Небесной сотни 20 февраля.

"Мы понимаем, что в этот день могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. Даже провокации мы рассматриваем в отношении дипучреждений РФ. Мы также на это будем обращать внимание", - заявил он.

Национальную полицию Украины перевели на усиленный режим несения службы 14 февраля. По плану он продлится до 19 февраля. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан, подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.