Нацизм назвала фашизмом:Оксана Марченко в образе Валькирии поздравила украинский с праздником

Телеведущая Оксана Марченко опубликовала поздравления с Днем победы во Второй мировой войне.

В посте в Instagram, она назвала национализм "очагом заразы фашизма".

"Наши деды победили фашизм... Но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какую одежду она бы не одевалась: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злость, братоубийство... А это значит, что бой еще не закончено! Поэтому вперед, к победе!", - говорится в заметке.

Телеведущая спользовала свое фото в образе израненного воина. В сети возмутились такому выбору фотографии, в день, когда портреты погибших участников Второй мировой войны, несут по улицам украинских городов.

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Жена пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко заявила, что без русского языка украинцы окажутся в изоляции от мира и превратятся в "племя третьего сорта". Утверждает, что цель языкового закона - сделать украинский невежественными и вернуть "крепостной" лад.