Нацизм назвала фашизмом:Оксана Марченко в образе Валькирии поздравила украинский с праздником

Телеведущая Оксана Марченко опубликовала поздравления с Днем победы во Второй мировой войне.
В посте в Instagram, она назвала национализм "очагом заразы фашизма".
"Наши деды победили фашизм... Но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какую одежду она бы не одевалась: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злость, братоубийство... А это значит, что бой еще не закончено! Поэтому вперед, к победе!", - говорится в заметке.
Телеведущая спользовала свое фото в образе израненного воина. В сети возмутились такому выбору фотографии, в день, когда портреты погибших участников Второй мировой войны, несут по улицам украинских городов.
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Друзья, с Днем Победы! С Днем Памяти, с Днем Благодарности. Наши деды победили фашизм...но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какие одежды она не рядилась бы: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злоба, братоубийство...А это значит, что бой еще не окончен! Поэтому вперед, к Победе! #оксанамарченко
Жена пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко заявила, что без русского языка украинцы окажутся в изоляции от мира и превратятся в "племя третьего сорта". Утверждает, что цель языкового закона - сделать украинский невежественными и вернуть "крепостной" лад.
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