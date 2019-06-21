Национальные признаки не должны быть сверхважными - швейцарский историк об украинской гражданской нации

Андреас Капеллер: Национальные признаки важны. Плохо только тогда, когда они становятся всерхважными. Фото: Сергей Старостенко

Во времена Ющенко чувствовалось, что официальная украинская политика исключает украинцев на востоке и юге. Что они ненастоящие украинцы, поэтому не воспринимала их всерьез.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал швейцарский историк Андреас Каппелер.

"Это опасно сейчас. Есть шанс, что новый президент исправит это. В инаугурационной речи на русском обратился к жителям Донбасса. Украина должна стать, прежде всего, гражданской нацией. Более важно, что люди признают себя украинскими гражданами, чем вопрос языка или культуры. Сейчас русский язык и культура смешиваются с российским государством. А это ошибка. Я не против русской литературы, я против власти Кремля. На Майдане видел надпись на русском: "Я люблю Россию, но ненавижу Путина". Это было неплохое выражение", - считает он.

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Национальное самосознание - это не только культура, но и политика, отмечает историк.

"В Швейцарии 4 языка и гражданская нация. Там люди чувствуют себя швейцарцами, а не немцами или итальянцами. Но это, скорее, исключение. Национальные признаки важны. Плохо только тогда, когда они становятся сверхважными. Есть много примеров, что это приводит к плохим событиям", - добавляет Андреас Каппелер.

Полное интервью Андреаса Каппелера читайте в 24-м номере журнала "Країна" за 20 июня.