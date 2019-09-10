Начнутся судебные процессы над коррупционерами: кто в зоне риска

Леонид Швец: Порошенко будут гонять. Но новая власть пока делает вид, что в этом не заинтересована Фото: Сергей Старостенко

Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года могут начаться судебные процессы над коррупционерами. В зоне риска пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"Антикоррупционный суд сам назначил датой начала своей работы 5 сентября. После того, как их выбрали, они взяли несколько месяцев на организационную работу. Общество за последние 5 лет не увидело справедливости. Никто не сел. А кто сел, тот и вышел. Поэтому запрос на установление справедливости колоссальный. Порошенко будут гонять. Но новая власть пока делает вид, что в этом не заинтересована. Портнову дали карт-бланш. Было бы лучше, чтобы это происходило в рамках законодательства и нормальной доказательной базы. Порошенко за 5 лет своего правления многих обидел. Но доказать это в суде очень трудно. Уже есть 11 производств, где фигурирует прошлый президент. Поэтому ему сейчас будет не до политики. Туда же Кононенко, Грановский пытается договориться. Корбан говорил, что он приходил и просил не судиться. Я думаю, что это решат за какие отступные ", - говорит Швец.

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Политическая ситуация сейчас демонстрирует спектр возможностей, объясняет эксперт.

"С одной стороны жесткий авторитарный режим. У Зеленского все для этого есть. С другой стороны, он так может вытащить нас из этого болота. Дать пинка, а дальше сможем продолжать, потому что самое страшное преодолено. Или же это может сочетаться: самодурство с взвешенными шагами, как было у Саакашвили. Провел шикарные реформы, но последнему сроке стал капризным диктатором. Все возможности открыты. Опасность в том, как один человек справится сам с собой", - добавляет он.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.