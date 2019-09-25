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среда, 25 сентября 2019 17:07

"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу

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&quot;Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа&quot; - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Николай Белесков: Это - не ситуация об Украине, она не открывает для нас каких-то дополнительных возможностей. Наоборот - создает проблемы. Фото: Захид.Медиа

В Соединенных Штатах запустили процедуру импичмента для президента Дональда Трампа. Об этом спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила 25 сентября.

Трампа обвиняют в злоупотреблении служебным положением. А именно речь идет о его телефонный разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Оппоненты американского лидера считают, что он мог давить на своего украинского коллегу. Мол, просил его расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах 2020-го.

Украина оказалась в сложном положении. Для нас важно сейчас придерживаться нейтралитета. Ни в коем случае нельзя поддерживать какую-либо из сторон конфликта.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Действительно процессы в США могут привести к импичменту президенту?

- Да, но это зависит от обстоятельств. Как быстро комитеты начнут свою работу? Насколько она будет эффективной? Какие дела и направления будут они расследовать? Условно говоря, если будут рассматривать только украинский вопрос, результат может быть быстрее. Но не исключено, что это будет только одна из перечня претензий к Трампу. Демократы уже достаточно давно готовятся к началу процедуры импичмента. Будут пытаться искать все возможные нарушения, которые были со стороны американского президента.

Чем может закончиться процедура импичмента? Трампа действительно уволят?

- Даже после официального предъявления обвинений к президенту, нет никакой гарантии, что за них проголосует Конгресс. Сенат должен выдвинуть окончательное решение, а там большинство имеет Республиканская партия. К тому же процедура импичмента достаточно длительная. Может затянуться на месяцы. Однако до выборов должны закончить.

Сейчас трудно предсказать, насколько велика вероятность увольнения Дональда Трампа. Для этого необходимо увидеть стенограмму разговора между ним и Зеленским 25 июля. Также следственным комитетам потребуются все подробности коммуникации и взаимодействия между администрациями Трампа и Зеленского. Американский лидер уже признал, что говорил с нашим президентом о Байдене. Но интерес в том, в каком контексте и как часто поднимался этот вопрос. Комитеты будут цепляться, в первую очередь, за формулировки. Но без расшифровки разговора трудно оценить серьезность претензий, которые выдвигают Трампу.

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Трамп действительно мог давить на Зеленского?

- Глава США мог сказать какие-то вещи, которые его компрометируют. Расшифровки тех разговоров, что уже быть ранее, показывают, что Трамп не всегда следит за своими словами. Вопрос Байдена можно было поднимать совершенно по-разному. Одно дело - сказать, что Украине стоит заниматься и этой темой. Ведь как бы там ни было, это - риск коррупции. Но сводить к теме Байдена весь разговор - это явное злоупотребление властью.

Насколько обвинения Трампа против Байдена могут быть реальными? Генпрокурора Шокина правда уволили из-за расследования деятельности "Бурисмы", где его сын - Хантер Байден - был в совете директоров?

- Сомневаюсь, что Трамп правильно трактует все события. Вряд ли имел место конфликт интересов. Основная проблема Шокина была как раз в том, что расследование не доводилось до конца. Он сам был преградой для него. Однако даже демократы - оппоненты Трампа - заинтересованы, что бы Украина завершила это дело, расставила точки над "и". Рудольф Джулиани гиперболизировал ситуацию с "Бурисмой". Убедил Трампа, что здесь можно найти компромат на оппонента.

Не вижу коррупционной составляющей в деятельности Хантера Байдена. Основная претензия к "Бурисме" - получение лицензий не совсем законным путем во времена правления Януковича. Однако Хантер начал сотрудничать с этой компанией уже весной 2014-го. Единственное, что можно ему предъявить, - получение нечистых денег. Но сам он не участвовал ни в одной противозаконной деятельности.

Присутствие Хантера Байдена в совете директоров создавало компании определенный положительный имидж на внешнем рынке. Мол, там есть американцы, с ней можно сотрудничать. Больше он не выполнял никаких функций. Это - торговля лицом.

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Как Украина должна вести себя в этой ситуации? Можем использовать ее с пользой для себя?

- В Америке не начали интересоваться Украиной, как кому-то кажется. В центре внимания просто определенный эпизод президентства Трампа. Так случилось, что он связан с Украиной. В Конгрессе не начали переживать, что война на Донбассе до сих пор не прекратилась. Мы просто оказались вовлеченными во внутренние американские процессы не по своей инициативе. Это - не ситуация об Украине, она не открывает для нас каких-то дополнительных возможностей. Наоборот - создает проблемы.

Какие здесь для нас риски?

- В каждой статье международных СМИ Украина упоминается в контексте коррупции. Это отрицательно сказывается на имидже государства. Нам не нужно такое внимание. Нам сейчас очень важно выстроить среднюю линию. Не поддерживать ни Трампа, ни Байдена. Рискуем поссориться не только с американским президентом, что на самом деле не так страшно. Трамп - переходное явление в политике США. Однако потерять поддержку Республиканской партии для нас сейчас более опасно. Их поддержка так же важна, как и лояльность демократов. Если начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа. Нужно выработать стратегию нейтралитета.

Президент Америки согласился полностью опубликовать стенограмму разговора с Зеленским.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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