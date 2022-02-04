Начинаются "тимофиевские морозы" - народные приметы 4 февраля

Сегодня не стоит есть мясо. Фото: pixabay.com

Христианская православная церковь 4 февраля упоминает апостола от 70 – святого Тимофея. Он погиб мученической смертью от рук язычников.

В народе его называли полузимником, ведь этот считали срединой зимы. "Тимофей сбивает угол зимы", – говорили предки.

Еще во времена Киевской Руси возникло такое понятие, как "тимофиевские морозы". 4 февраля начинались вьюги и снегопады. Поэтому сегодня люди наблюдали за погодой, чтобы предсказать ее будущие капризы.

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В этот день нельзя выносить мусор из дома, особенно вечером. Верят, что так можно отдать свое счастье. 4 февраля следует начать лечить грыжу - так удастся преодолеть болезнь.

Народные приметы:

- Днем светит солнце - весна придет раньше.

- Много снега - будет хороший урожай зерновых.

- На стекле видны снежные узоры с прямыми углами - будут продолжительные морозы.

- Узоры под наклоном - жди потепления и оттепели.

- Сильный снегопад - предсказывает хороший урожай летом и осенью.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Георгий, Иоанн, Николай и Петр. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.