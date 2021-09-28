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вторник, 28 сентября 2021 01:02

Начинается второй этап испытания препарата для профилактики коронавируса

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Начинается второй этап испытания препарата для профилактики коронавируса
Pfizer испытывает лекарства от коронавируса. Фото: Reuters

Американская фармацевтическая компания Pfizer началу 2/3 фазу испытания перорального противовирусного препарата PF-07321332, который, как ожидается, сможет стать профилактикой Covid-19.

В случае успеха испытаний, терапия сможет остановить вирус на начальной стадии, то есть до того, как у него появится возможность широко распространяться, сообщает сайт компании.

При этом препарат должен предотвращать симптомы у тех, кто уже заболел коронавирусом.

Испытания — часть глобальной программы клинических исследований. В них участвуют 2 660 человек в возрасте от 18 лет, живущие с теми, у кого подтвердился коронавирус.

Половине из участников дадут плацебо, половине — препарат PF-07321332.

Цель исследования — понять, насколько безопасен и эффективен препарат для предотвращения заражения коронавирусом и его симптомов до 14 дня.

Предыдущая фаза исследований показала, что препарат безопасный и переносится без особых проблем.

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Для украинцев, которые имеют противопоказания к вакцинации могут изменить правила карантина. Работодатель должен предложить таким лицам альтернативные варианты работы на период действия желтой или красной зоны.

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