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вторник, 16 февраля 2021 02:13

Начинается обучение медбригад для вакцинации от Covid-19

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Начинается обучение медбригад для вакцинации от Covid-19
Вакцинация от коронавируса скоро начнется. Фото: Reuters

Начался второй этап обучения мобильных медицинских бригад для иммунизации от Covid-19 вакцинами Pfizer / Biontech и AstraZeneca.

Первый этап обучения - онлайн-тренинги - некоторые из членов мобильных бригад уже прошли, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

К концу недели практические занятия пройдут как минимум по 2 мобильных бригаде из каждой области.

Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer / BioNTech, другая - с AstraZeneca.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя. Также обучение проходят медики, вошли в резервный состав мобильной бригады. Согласно дорожной карты на всех этапах вакцинальной кампании против Covid-19 в Украине будет создано около 600 мобильных бригад.

Во время учебы медицинские работники получат всю актуальную информацию, необходимую для проведения вакцинации, в частности:

- рекомендации по консультированию до и после вакцинации;

- как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно);

- как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах;

- как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;

- предоставление экстренной неотложной помощи в случае необходимости.

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Напомним, Всемирной организацией здравоохранения было принято применение вакцины против коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca.

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