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вторник, 01 октября 2019 09:44

Начался осенний призыв на срочную службу

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Начался осенний призыв на срочную службу
В Украине начался осенний призыв на срочную службу. Фото: Слово и Дело

Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет.

Всего планируется призвать 15,2 тыс. граждан. В Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., Государственную специальную службу транспорта - 800 человек, пишет УНИАН.

Срок службы - 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста), - 12 месяцев. Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

В связи с этими событиями Gazeta.ua публикует список того, что нужно взять с собой в армию.

1. Телефонная карточка.

2. Нитки черные, зеленые, белые, три иглы.

3. Обложка для военного билета.

4. Белая хлопчатобумажная ткань для підкомірців.

5. Тетрадь общий и шариковая ручка.

6. Мыло ( обязательно в пластиковой мыльнице ). Необходимо! Носки стирают ежедневно.

7. Зубная щетка в футляре и зубная паста.

8. Бритва с лезвиями. Первое время будет довольно дешевой одноразовой. Если все-таки решили взять хорошую бритву, то только одну кассету. В противном случае у нее вырастут ноги.

9. Крем для бритья. На утренних проверках проверяется не только чистота підкомірців, но и безналіч волосков на бороде, пушка под носом и ровного кантика на шее.

10. Туалетная бумага. Он кажется, но всегда заканчивается. Запасной рулон не помешает.

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После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение – выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.

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Дата
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