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суббота, 07 сентября 2019 12:09

Начался обмен пленными: кого Украина передает России (фото)
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Русские пленные проходят пограничный контроль
Фото: Комсомольская правда
Начался обмен пленными между Россией и Украиной
Обмен пленными начался
Начался процесс обмена пленными
Вещи российских пленных

Около 9 утра из санатория под Киевом выехали автобусы с российскими задержанными. Официальные списки лиц, которых утвердили на обмен, пока не публиковались. Сейчас россияне проходят пограничный контроль.

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По данным российского журналиста Александра Коца, в Россию должны приехать 35 человек. Среди них лиш 12 человек - граждане России. Накануне обмена украинская сторона сняла по обмену одного из россиян - Руслана Гаджиева.

В Украину должны приехать задержаны в Керченском проливе моряки, плюс еще 10-12 человек, среди которых, возможно Олег Сенцов, Клих и Карпюк.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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