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суббота, 02 марта 2019 09:23

Начало выходных разочарует незначительным похолоданием

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Начало выходных разочарует незначительным похолоданием
Температура днем будет от -1 до +3°C Фото: cheb.ru

2 марта украинцев ожидает похолодание. В Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет идти снег.

Температура днем будет от -1 до +3 ° C, на Закарпатье и в Крыму 3-6 градусов выше нуля, сообщает украинский гидрометцентр.

Ночью столбики термометров опустятся от -2 до -7 ° C.

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Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Начало выходных в Киеве ожидается без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура от -1 до +1 днем и от -5 до -7 ночью.

3 марта днем начнет теплеть. Ночью будет преобладать морозная погода: на западе, севере, востоке и в центре -7-9, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях до -6, в Крыму до -4.

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Дата
02
марта

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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