Начали выдавать ID-карты с электронной подписью - Зеленский уже получил

В Министерстве внутренних дел презентовали новую опцию - электронную подпись.

"Сегодня мы презентуем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты благодаря электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. в частности регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Первым протестировал опцию президент Владимир Зеленский в одном из киевских ЦНАПов.

Автор: МВС

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Владельцев современных ID-карточек уже 4,4 млн человек.

В Украине появился новый сервис - электронная трудовая книжка, который поможет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности онлайн.