Начал действовать новый закон о штрафах на дорогах

Теперь за разрушение дорог перегруженным транспортом придется платить штрафы. Фото: politeka.net

Опубликовали закон №1047 о штрафах за разрушение дорог.

Сегодня этот законопроект вступает в силу, пишет "РБК-Україна".

Законом устанавливается, что:

- за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан;

- превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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