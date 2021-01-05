Нацгвардия разрабатывает доктрину по принципам НАТО

Старт работы по разработке доктрины с участием американских и канадских коллег запланирован на начало 2021 года. Фото: kremenchug.pl.ua

Нацгвардия начинает разработку институциональной доктрины НГУ по принципам воинских формирований стран НАТО.

Представители группы советников по вопросам доктрины и образования (DEAG) U. S. Embassy Kyiv Ukraine совместно с представителями Вооруженных сил Канады провели семинар по разработке доктрины, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В Нацгвардии есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть концепция и есть планирование на разных уровнях, но нет такого документа, как доктрина, которая применяется в военных структурах стран-членов НАТО и определяет роль и место органов военного управления, командиров всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем", - заявил представитель группы советников по вопросам доктрины и образования майор Гарри Квош.

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По его словам, важно, чтобы доктрина НГУ не противоречила национальным нормативным документам как по вопросам обороны, так и по вопросам безопасности, а также была совместима с доктринами государств-партнеров.

Старт работы по разработке доктрины с участием американских и канадских коллег запланирован на начало 2021 года.

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В Национальной гвардии сообщили о начале перевооружения некоторых подразделений в соответствии с натовскими стандартами. Это позволит перейти на качественно новый уровень выполнения боевых задач и обеспечения военных, которые сдерживают агрессию на границах Украины.