Нацгвардия получила новое оружие по стандартам НАТО

Фото: ngu.gov.ua

В Национальной гвардии Украины (НГУ) сообщили о начале перевооружения некоторых подразделений в соответствии с натовскими стандартами.

Как сообщила пресс-служба НГУ, это позволит перейти на качественно новый уровень выполнения боевых задач и обеспечения военных, сдерживающих агрессию на границах Украины.

Новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45 мм получил отдельный отряд специального назначения "Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины".

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Нацгвардейцы, уже успевшие испытать оружие, говорят, что новая винтовка работает тише, поскольку оборудована штатным глушителем. Она компактная и бьет более кучно.

Также военные говорят, что использование и обслуживание новой штурмовой винтовки требует большего внимания и профессионального подхода.

В Министерстве обороны рассказали, что дает Украине статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Отныне Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО.