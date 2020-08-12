Нацгвардейцы проходят тестирование на коронавирус методом ИФА

Тестирование нацгвардийцив проводят опытные медработники. Фото: Reuters

На базе 25-й бригады охраны общественного порядка Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины начали лабораторное тестирование личного состава методом иммуноферментного анализа.

Тестирование проводится силами опытных медицинских работников Государственного учреждения территориального медицинского объединения Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщается на сайте НГУ.

"Личный состав части каждый день несет службу в местах большого скопления граждан, которые могут контактировать с больными коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы исключить возможность массовых вспышек болезни каждый гвардеец воинской части 3030 должен пройти данный тест ", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что военнослужащие Национальной гвардии Украины - одна из категорий населения, которой проводят в Украине такое тестирование массово избежание возникновения вспышек болезни в коллективах, которые могут контактировать с больными в пределах своих служебных обязанностей.

Уровень загруженности украинских больниц для больных коронавирусом составляет 24%. Эта ситуация неравномерная по регионам.