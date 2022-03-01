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вторник, 01 марта 2022 19:29

Нацбанк открыл счет для помощи пострадавшим украинцам. Реквизиты

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Нацбанк открыл счет для помощи пострадавшим украинцам. Реквизиты
Гроши с рахунку Минсоцполитики направляют на помощь постраждалим украинцам. Фото: pixabay.com

Национальный банк открыл Министерству социальной политики Украины счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Средства можно переводить и с Украины и за границу.

"Счет будет использоваться для зачисления благотворительной помощи из Украины и из-за границы. Министерство социальной политики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны", - говорится в сообщении прессслужбы Нацбанка.

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Деньги со счета Минсоцполитики будет направлять на удовлетворение продовольственных нужд и обустройство мест размещения беженцев. Обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и препаратов, товаров первой необходимости. Также на предоставление единовременной денежной помощи.

Счет мультивалютный. Можно переводить гривны и иностранную валюту – доллары США, евро, британские фунты.

Реквизиты счета:

UA823000010000032302338301027.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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